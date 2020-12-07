Son dakika! Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2) - Son Dakika

Son dakika! Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2)
07.12.2020 15:39
Son dakika haberleri: EVE SIĞINDIKLARINI SÖYLEDİLER Düzce'de evden kaçarak 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan M.Y. (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y. (15) mahkemede verdikleri ifadelerinde evde yakalanan 12 kişiyle cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi.
EVE SIĞINDIKLARINI SÖYLEDİLER
Düzce'de evden kaçarak 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan M.Y. (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y. (15) mahkemede verdikleri ifadelerinde evde yakalanan 12 kişiyle cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi. 3 kız çocuk, evden kaçtıkları için başka bir kente gitmeyi planladıklarını, bu süre içinde sığınacak bir yer aradıklarını, S.Ö.'nün kiraladığı evde kaldıklarını ve eve giren çıkan kişileri tanımadıkları belirtti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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