Son dakika! Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2) - Son Dakika

EVE SIĞINDIKLARINI SÖYLEDİLER

Düzce'de evden kaçarak 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan M.Y. (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y. (15) mahkemede verdikleri ifadelerinde evde yakalanan 12 kişiyle cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi. 3 kız çocuk, evden kaçtıkları için başka bir kente gitmeyi planladıklarını, bu süre içinde sığınacak bir yer aradıklarını, S.Ö.'nün kiraladığı evde kaldıklarını ve eve giren çıkan kişileri tanımadıkları belirtti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.