Son Dakika | Evden yayılan koku ekipleri harekete geçirdi, içeriden çıkan şoke etti - Son Dakika

Son Dakika | Evden yayılan koku ekipleri harekete geçirdi, içeriden çıkan şoke etti

Son dakika haberlerine göre Evden yayılan koku ekipleri harekete geçirdi, içeriden çıkan şoke etti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden gelen kokunun bir cesetten yayılmış olabileceğini düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Evden yayılan koku ekipleri harekete geçirdi, içeriden çıkan şoke etti

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden gelen kokunun bir cesetten yayılmış olabileceğini düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kokunun yayıldığı eve giren ekipler, çürümüş kedi cesediyle karşılaştı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Hacı Hızır Mahallesi Mantar Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir evden gelen kokunun bir cesede ait olabileceğini düşünen vatandaşlar, panikle durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zili çalan ekipler, kimsenin çıkmaması sonrasında evin kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler tarafından evde yapılan kontrollerde çürümüş halde bir kedi cesedi ile karşılaşıldı.

Kedi cesedini çöp poşeti ile evden çıkarttılar

Evde pazarcılık yapan bir baba ve oğlunun yaşadığını, uzun süre ise eve gelmediklerini öğrenen ekipler normale döndü. Evde bulunan kedi cesedi ise mahalle muhtarı Lütfü Bodur tarafından çöp poşeti ile evden çıkartıldı. Kedinin cesedi daha sonra sokakta bulunan bir çöp konteynerine atıldı.

"Mahalleli ceset olabilir diye panik yaşıyordu"

Yayılan kokunun mahallede yaşayan vatandaşların panik yaşamasına neden olduğunu belirten mahalle muhtarı Lütfü Bodur, "Evde pazarcılık yapan baba ve oğul yaşıyormuş. Pandemi döneminde burayı terk etmişler. Buradan bir koku geliyordu. Biz de tedbir amacı ile ekiplere haber verdik. Ev sahibinin de gelmesi ile evin kapısını açmak istediklerini söylediler. Savcının da izni ile kapıyı açtık. İçeride ölmüş bir kedi olduğunu gördük. Zaten hayvan çürümüştü. Sokakta çok rahatsızlık veriyordu. Mahalleli ceset olabilir diye panik yaşıyordu" dedi.

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Evden yayılan koku ekipleri harekete geçirdi, içeriden çıkan şoke etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:16 Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:41 Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 10:16 Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
21:18
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
20:24
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
20:18
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
20:13
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
19:59
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
19:29
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 21:31:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Evden yayılan koku ekipleri harekete geçirdi, içeriden çıkan şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]