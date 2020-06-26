Son Dakika | Eve girip gasp yapan şüpheli, 120 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı

Bir son dakika haberine göre HATAY'da, girdiği evde yaşayan Suriyeli kadının cep telefonu ve altın yüzüğünü bıçak tehdidiyle gasbeden M.S.M., 120 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

HATAY'da, girdiği evde yaşayan Suriyeli kadının cep telefonu ve altın yüzüğünü bıçak tehdidiyle gasbeden M.S.M., 120 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Gasp olayı, 17 Haziran sabahı, Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Gasp şüphelisi, adı açıklanmayan Suriyeli kadının yaşadığı eve girdi. Kadını bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirip, cep telefonu ile parmağındaki altın yüzüğü aldı. Ardından da kaçtı. Kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 120 saatlik kamera görüntülerini tek tek izleyen polis, şüphelinin Suriye uyruklu M.S.M. olduğunu belirledi. M.S.M., evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evinde bulunan cep telefonu ve yüzük, sahibine teslim edildi. M.S.M., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

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