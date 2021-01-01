Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar - Son Dakika

Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar

01.01.2021 00:11
Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Samsun'da gece yarısı bir evin deposuna benzin dökerek ateşe veren 2 kişi saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ev sahibi gözaltına alınan 2 kişinin jandarma karakolundan serbest bırakılmalarına tepki göstererek, "Adalet istiyorum" dedi.

Samsun'da gece yarısı bir evin deposuna benzin dökerek ateşe veren 2 kişi saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ev sahibi gözaltına alınan 2 kişinin jandarma karakolundan serbest bırakılmalarına tepki göstererek, "Adalet istiyorum" dedi.

Olay, Kavak ilçesinin Kazancı Mahallesi Mamuç mevkisinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbranim Yılmaz'a (36) ait evin altındaki depodan yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yargına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında evde bulunmayan İbrahim Yılmaz güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince adeta şok oldu. Evinin 2 kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildiğinin güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedilmesi üzerine İbrahim Yılmaz, jandarmaya şikayette bulundu. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadeleri alınan R.K. ve S.K. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldılar.

İbrahim Yılmaz, babadan kalma evinin 2 kişi tarafından ateşe verilmesi üzerine söz konusu olayı gerçekleştirenlerin güvenlik kamerası tarafından kaydedilip şüphelilerin yakalanıp serbest bırakılmasına adeta isyan etti. Adalet istediğini belirten İbrahim Yılmaz, "Ben Samsun'un merkezinde yaşıyorum. Annem yakılan evde kalıyor. Ancak, yangın olayından bir gün önce annem Samsun'a bana misafirliğe geldi. Annem evde olsaydı yangından zarar görür dumandan zehirlenirdi. Benzin dökülerek yakılan yerde Samsun'daki 5 katlı evimiz istimlak edilip yıkılınca evdeki eşyalarımızı ve malzemelerimizi buraya koymuştuk. Ayrıca evin altında atölye malzemesi vardı. Evin yanında 2 kovan bal arısı vardı. Bütün eşyalar yanıp arılar telef oldu. Yangın üst kata sıçradığında itfaiye zamanın yetişmiş. Camlar patladı ve evin tabanındaki beton şişerek çatladı. Bütün bu olaylara sebep olanlar serbest bırakıldılar. Adalet istiyorum" dedi.

Kundakçıların evin etrafından dolaşması ve yangını çıkarınca panik içinde tarlaya doğru koşmaları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - SAMSUN

Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar
Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar
Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar
Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar
Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar
Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar
Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar

Jandarma, Adalet, Benzin, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar - Son Dakika


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