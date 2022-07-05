Son dakika: Evi basılan kadın yardım istedi, polis olayın haber yapılmaması için mücadele etti - Son Dakika
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Son dakika: Evi basılan kadın yardım istedi, polis olayın haber yapılmaması için mücadele etti

05.07.2022 00:57
Son dakika: Evi basılan kadın yardım istedi, polis olayın haber yapılmaması için mücadele etti

Son dakika habere göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın, uzaklaştırılması bulunan erkek arkadaşı evine gelince KADES uygulamasından yardım istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın, uzaklaştırılması bulunan erkek arkadaşı evine gelince KADES uygulamasından yardım istedi. Bu sırada evde yaşanan arbedede iki kişi hafif yaralanırken, eli bıçaklı kişilerin de olduğu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgileneceği yerde, basın mensuplarının olayı haberleştirmeye çalışmasını engellemesi tepki çekti.

Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğu ile mahalledeki bir evde yaşayan ve can güvenliği olmadığı gerekçesi ile koruma kararı da aldıran genç bir kadın uzaklaştırması olan şahsın eve geldiğini görünce KADES uygulaması ile yardım istedi. Bu sırada eve giren şahıs ile iddiaya göre kadının yakınları olduğu belirtilen diğer şahıslar arasında kavga çıktı. Bir süre devam eden olaylarda kadın fenalık geçirdi. Bu sırada yaralananlar da oldu.

Bölgeye yaralı şahısları müdahale etmesi için ambulans ve olayları yatıştırması için de polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada görevini yapmak için olay yerine gelen basın mensupları polisin ilginç bir tutumu ile karşılaştı. Vazifesini yapmak isteyen basının fotoğraf çekmesini engellemek isteyen polis ekipleri anlaşılmaz bir şekilde "Olayın tarafları haber yapılmasın diyor. Burada çekim yapmayın" diye bağırarak çevrede toplanan kalabalığı kışkırtması şaşkınlığa neden oldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, KADES, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Evi basılan kadın yardım istedi, polis olayın haber yapılmaması için mücadele etti - Son Dakika

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