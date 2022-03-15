Son Dakika | Evin bahçesinden hurda malzeme çalan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Evin bahçesinden hurda malzeme çalan şahıs gözaltına alındı

15.03.2022 14:57
Son Dakika | Evin bahçesinden hurda malzeme çalan şahıs gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da bir evin bahçesindeki hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir evin bahçesindeki hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Selyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç adlı kadına ait evin bahçesinde hunda malzemeler çalındı. K.Ç. polise şikayette bulundu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu hurdayı çaldığı iddia edilen T.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Evin bahçesinden hurda malzeme çalan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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