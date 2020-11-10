Son Dakika | Evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü
10.11.2020 12:41
Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'ya ait evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın soncu maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA
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