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Son Dakika | Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının kayınbiraderi de tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının kayınbiraderi de tutuklandı

31.01.2022 17:57
Son Dakika | Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının kayınbiraderi de tutuklandı

Son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde, boğazı kesilerek öldürülen Hacer Evlice'nin (58) dün tutuklanan oğlu Ahmet Evlice'den (35) sonra bugün de kayınbiraderi B.E. tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde, boğazı kesilerek öldürülen Hacer Evlice'nin (58) dün tutuklanan oğlu Ahmet Evlice'den (35) sonra bugün de kayınbiraderi B.E. tutuklandı.

Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice, 25 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, annesi Hacer Evlice'nin eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Evlice'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hacer Evlice'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evlice'nin cesedinin evden çıkarıldığı sırada gelini Çiğdem Evlice fenalık geçirdi.

Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de onu yerde kanlar içinde bulduğunu söyleyen Ahmet Evlice, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlendi. Hacer Evlice'nin cenazesi, otopsinin ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Ahmet Evlice, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. İfadeleri çelişkili bulunan Evlice, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.KAYINBİRADERİ DE TUTUKLANDI

Polisin sornuşturması sürerken Hacer Evlice'nin kayınbiraderi B.E., Evlice'nin büyük oğlu M.E. ile komşusu H.M. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İscehisar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden B.E. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. M.E. ile H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son Dakika | Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının kayınbiraderi de tutuklandı
Son Dakika | Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının kayınbiraderi de tutuklandı
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Karahisar, Hisarcık, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının kayınbiraderi de tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının kayınbiraderi de tutuklandı - Son Dakika
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