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Son Dakika | Evinde çıkan yangın köpeklerini telef olmuştu... Yeni bir köpek sahiplenmek istiyor - Son Dakika

Son Dakika | Evinde çıkan yangın köpeklerini telef olmuştu... Yeni bir köpek sahiplenmek istiyor

09.02.2022 22:02

Son dakika haberi... Evinde çıkan yangın köpeklerini telef olmuştu.

Evinde çıkan yangın köpeklerini telef olmuştu... Yeni bir köpek sahiplenmek istiyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde çıkan yangında 2 köpeği telef olan 11 yaşındaki Hayat Su Ertit, yeni bir köpek sahiplenmek istiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Hayat Su için barınağın kapılarını açtı.

Yangın, geçtiğimiz Pazartesi günü Gültepe Mahallesi Yaman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden çıkan dumanları fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, etkilenen güvercinleri hayata döndürmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir itfaiye eri kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Ev sahibin 2 köpeği ve 12 güvercini kurtarılamayarak telef oldu. 11 yaşındaki Hayat Su ise köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

"Onlara sarılmadan uyuyamıyorum"

11 yaşındaki Hayat Su Ertit'in gözyaşları üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Hayat, annesi Nur Ertit ve babası Aytaç Ertit ile beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü. Köpek sahiplenmek isteyen Hayat, "Evimiz yandı ve köpeklerim öldü, çok üzüldüm. Evimizin onarılmasını ve bir köpeğim olmasını istiyorum. Buraya köpek geleceğini söylediler. Köpek buraya geldiği zaman yetkililer bana haber verecekmiş. Köpeklerime çok alıştım, onlara sarılmadan uyuyamıyorum. Ben onları çok seviyordum. Büyükşehir Belediyemiz aynı köpekten burada olunca bana haber verecek ve gelip alacağım. Tahir Büyükakın başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Son Dakika | Evinde çıkan yangın köpeklerini telef olmuştu... Yeni bir köpek sahiplenmek istiyor
Son Dakika | Evinde çıkan yangın köpeklerini telef olmuştu... Yeni bir köpek sahiplenmek istiyor
Son Dakika | Evinde çıkan yangın köpeklerini telef olmuştu... Yeni bir köpek sahiplenmek istiyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yangın, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Evinde çıkan yangın köpeklerini telef olmuştu... Yeni bir köpek sahiplenmek istiyor - Son Dakika


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