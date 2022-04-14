Son dakika: EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika: EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

14.04.2022 12:12

Son dakika haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cumartesi günü 3 katlı evin giriş katında elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, yaralanan Hakkı Uçan (61) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cumartesi günü 3 katlı evin giriş katında elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, yaralanan Hakkı Uçan (61) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın, cumartesi saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı evin giriş katında çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangın Hakkı Uçan'ın yatağının alev almasıyla başladı. Çevredekiler, pencereden çıkan alev ve dumanları görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Evde mahsur kalan Hakkı Uçan için komşuları ve mahalleli seferber oldu. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri alevler ve yoğun dumanda mahsur kalan Hakkı Uçan'ı kısa sürede vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış olarak çıkardı. Uçan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 30 dakikalık müdahale sonrası söndürdü. İtfaiye alev ve dumandan etkilenen 2 yavru kediyi kurtardı. Kedilere itfaiye ekibi su verdi, bakımını yaptı.

Vücudundaki yanık nedeniyle Alanya'ya sonrasında da Kocaeli'deki bir hasteneye sevk edilen Uçan, dün yaşamını yitirdi. Uçan'ın cenazesi bugün Çakmak Mezarlığı'nda defnedilecek. Belediyenin veteriner kliniğinde bakımı yapılan yavru kedilerin, tedavi sonrası sahiplendirileceği öğrenildi.

Son dakika: EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika: EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika: EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cumartesi, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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