DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

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Yüzde 90 engelli eşini dövüp, bebeğini balkondan sarkıtan şüpheli olayında yeni görüntüler ortaya çıktıMERSİN'de eşi Şahan Furkan A.'nın (25) kendisi darbedip 7 aylık kızını balkondan sarkıttığını iddia eden Buse A.'nın (22), yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Yüzde 90 engelli eşini dövüp, bebeğini balkondan sarkıtan şüpheli olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

MERSİN'de eşi Şahan Furkan A.'nın (25) kendisi darbedip 7 aylık kızını balkondan sarkıttığını iddia eden Buse A.'nın (22), yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Buse A., eşi tarafından şiddete uğramış kadınları taklit ederken, Şahan Furkan A.'nın ise birkaç metre uzakta koltuk üzerinde gülerek eşini izlemesi yer alıyor. Buse A.'nın bu videodan sonra eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Şahan Furkan A. ise emniyette verdiği ifadede engelli eşini suçlayarak, "Ben değil, eşim beni darbetti" dediği öğrenildi.

Olay, 27 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce geçirdiği kaza sonrası yürüme engelli haline gelen ve yüzde 90 engelli raporu bulunan Buse A. ile Şahan Furkan A., geçen yıl nisan ayında evlendi. 7 ay önce bir kız çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu iddiaya göre Şahan Furkan A.'nın alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamasıyla kabusa dönüştü. Buse A.'nın iddiasına göre, Şahan Furkan A. pazar akşamı eşine şiddet uyguladı, yerlerde sürükledi. Daha sonra 7 aylık bebeğini balkondan sarkıttı. Şiddet olayının ardından Şahan Furkan A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Boynunda ve yüzünde yaralar oluşan Buse A., sosyal medya üzerinden sesini duyurarak yardım istedi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBuse A.'nın eşinden şikayetçi olmadan önce çekildiği öne sürülen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Buse A., eşi tarafından şiddete uğramış kadınları taklit ederken, Şahan Furkan A.'nın ise birkaç metre uzakta koltuk üzerinde gülerek eşini izlediği görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Buse A. eşinin videoyu tehditlerle çektirdiğini öne sürdü. Videonun çekildiği akşam darbedildiğini kaydeden Buse A., "Beni darbettiğinde video çekmek istedim ancak engel oldu. Zorla bana bu videoları çektirdi" ifadesini kullandı.KOCA: EŞİM BENİ DARBETTİOlayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şahan Furkan A.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde eşiyle aralarından kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını söyleyen Şahan Furkan A. şu ifadeleri kullandı: "Akşam saatlerinde tanıdığım bir kadın emlakçıyla iş ile ilgili görüştük. Eşim arayan şahsın kadın olduğunu fark edince kıskançlık yaptı ve aramızda tartışma çıktı. Eşim annesini aramak istedi. Ben de aramamasını söyledim. Daha sonra polis geldi ve bizi alarak karakola götürdü. Ben olayda eşimi darbetmedim ama eşim beni darbetti. Kızımın beşiğine tekme atmadım, balkondan aşağı sarkıtmadım. Kızım benim canımdan kıymetlidir. Suçlamaları kabul etmiyorum."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİMERSİN,

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Evinde karantinada olması gerekirken, kahvede bulundu

Bursa'da koronavirüs vakası ile temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan Mustafa B. (65) gittiği kahvahanede arkadaşlarıyla otururken yakalandı. Mustafa B.'ye koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi. İznik ilçesinde yaşayan Mustafa B.'nin görüştüğü bir akrabasına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Mustafa B. de 'temaslı olması' nedeniyle 14 gün süreyle evinde karantinaya alındı. Ancak Mustafa B., evden çıkıp kahvehaneye gitti. Komşuları da durumu polise bildirdi. İznik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halk pazarının karşısında bulunan kahvehaneye gitti. Mustafa B.'yi kahvehanede arkadaşlarıyla otururken buldu.Evine götürülen Mustafa B.'ye karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Mustafa B.'nin karantina ihlalini tekrar etmesi halinde, kent merkezinde bulunan karantina yurduna yerleştirileceği öğrenildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 21
DHA YURT BÜLTENİ - 21

Türk Lirası, Koronavirüs, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:30 - Kaynak: DHA

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