Üye Girişi
Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu - Son Dakika

Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu

03.02.2022 09:39
Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da kar sebebi nedeniyle evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu.

Elazığ'da kar sebebi nedeniyle evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu.

Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Keban ilçesi Denizli köyünde kızı ile birlikte ikamet eden 88 yaşındaki Elif Edibe Yıldırım evinin ön kapı kısmında bulunan saç çatı çöktü. Kızı ile evde mahsur kaldığını ihbar edilmesi üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler seferber oldu. Komandolar, karla kapalı olan evin kapısının önünü açarak saç çatıyı tamir etti.

Elif nine komandolara teşekkür ederek dualarla uğurladı. - ELAZIĞ

Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu
Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu
Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu
Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu

YORUMLAR
500

Jandarma, Komando, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:46 Kanunsuz Topraklar son bölümde neler oldu?
09:42 Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
09:41 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey, vezir Alemşah'la hesaplaşıyor!
09:40 Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi
09:39 Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor
09:35 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Asya Aras'ı affedecek mi?
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'ya gidiyor
09:08 Vaka sayısı 110 bini geçti, uzmanlar sorumsuz grubu açıkladı: 20-35 yaş arası aşılanmıyor
08:56 İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi
08:45 Hakimden Sezen'in katiline: Sana beş yıl ceza vereceğim, şimdi mi vereyim erteleyeyim mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 09:50:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement