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Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı

12.12.2021 12:40

Son dakika haberi: Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı Evini ateşe veren adamı komşuları kurtardı Şanlıurfa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, eşinin evi terk etmesinin ardından kendisi de içindeyken evini ateşe verdi.

Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı

Evini ateşe veren adamı komşuları kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, eşinin evi terk etmesinin ardından kendisi de içindeyken evini ateşe verdi. Komşuların son anda kurtardığı adam yara almazken, evdeki eşyalar küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 10 yıldır evli olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan U. ile eşi Ayşegül U. arasında son yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Herhangi bir yerde tedavi görmeyen Hasan U.'nun durumu her geçen gün daha da kötüleşmeye başladı. İşsiz olan Hasan U. ile eşi Ayşegül U. arasında cumartesi gecesi yine tartışma yaşandı. Çocuklarını da yanına alan Ayşegül U., eşinin biraz sakinleşmesi için evi terk ederek aynı mahallede oturan babasının evine gitti. Sabah saat 06.30 sıralarında mahalleden gelen sesler üzerine uyanan Ayşegül U., sokağa çıktığında evinin yandığını ve komşuların söndürmeye çalıştığını gördü. Kapıyı açıp komşularıyla birlikte eve giren Ayşegül U., eşinin evi ateşe vererek alevlerin arasında uzandığını gördü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, komşuların yardımıyla alevlerin arasından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Babamlara gitmemiş olsaydım evin içinde yanmış olurdum"

Eşi ve kardeşi, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan U.'nun tedavisi için yardım istedi. Yaşanan olayı anlatan Ayşegül U., çocuklarıyla birlikte ortada kaldığını dile getirdi. Eşinin psikolojik sorunlarının yanında madde de kullandığını iddia eden Ayşegül U., "Madde kullandığından dolayı önce eve zarar veriyordu. Kesici aletler kullanıyordu, evde eşya bırakmadı. Şimdi evime bakın, oturulmayacak halde. Ben nasıl yapayım. Eşim bu şekilde zarar verdiği için ben kalkıp babamlara gittim. Benim bu evde can güvenliğim yok. Eşimin elinde kesici aletler var, madde kullanıyor. Ben de çocuklarımı alıp babamlara gittim. Babamlara gitmemiş olsaydım ben de şu anda bu evin içinde yanmış olurdum. En son biraz kafasını dinlendirir, aklı yerine gelir diye babamlara gittim. Bu sabah dışarı baktım evim yanıyor. Şu anda oturacak halım bile yok. Şu anda üstümüzdeki elbiselerle, çocuklarımla ortadayız" dedi.

Eşler arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu söyleyen ailenin komşusu Yaşar Umak ise, "Herhalde kendisinin daha önceden madde bağımlılığı da vardı. Evini yakmış. Bu sabah komşu olarak biz yetiştik. Psikolojik sorunları var. Allah merhamet etsin, yazık" dedi.

Hasan U.'nun kardeşi Mehmet U., yaklaşık 7 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti. Mehmet U., kardeşinin tedavi olması gerektiğini ifade ederek, "2 çocuğu var. Eşi de burada, perişan durumdalar" diye konuştu.

Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı
Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı

Cumartesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip salonda uzandı - Son Dakika
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