Son dakika! Evinin bahçesine giren adamı öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde evinin bahçesine giren adamı silahla vuran şüpheli, tutuklandı. Silahla ağır yaralanan adam ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay önceki akşam Gediz Mahallesi, 254. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bahçeleri bitişik olan yan yana iki evde yaşayan H.R. ve S.R. ile oğlu Hasan R. ve eşi Ö.R., bahçede vakit geçirdikleri esnada bahçeden ses duydu. Sese doğru giden iki çocuk babası Hasan R., bahçede burun buruna geldiği Ramazan Eyin'le boğuştuğu sırada bir el silah sesi duyuldu. Bahçede olduğu öğrenilen Ramazan Eyin'in silahla yaralandığının görülmesinin ardından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı Eyin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Öte yandan olayın ardından Ramazan Eyin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken zanlı Hasan R., eşi Ö. R., babası H.R. ve annesi S.R., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hasan R'nin ilk ifadesinde Eyin'in hırsızlık için evine girdiğini, kendisini korumak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Hasan R., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan diğer aile bireyleri ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İZMİR