Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu

06.03.2021 12:52
Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberi... ADANA'da sabah saatlerinde vakit geçirmek için evinin damına çıkan Bünyamin Diler (29), yaklaşık 2 saat sonra ailesi tarafından ölü bulundu.

ADANA'da sabah saatlerinde vakit geçirmek için evinin damına çıkan Bünyamin Diler (29), yaklaşık 2 saat sonra ailesi tarafından ölü bulundu. Ailesinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söylediği Diler'in ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 2 katlı müstakil evde yaşayan Bünyamin Diler, iddiaya göre sabah erkenden dama çıktı. Aradan yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen Diler aşağı inmeyince, meraklanan aile bireyleri dama çıktı. Diler'i damda hareketsiz yatarken gören ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aile bireyleri, gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi.Olay yeri inceleme ekipleri evin damında geniş çaplı inceleme yaptı. Diler'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ailesinin sağlık sorunu olmadığını söylediği Bünyamin Diler'in ölüm nedeni araştırılıyor.


Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu
Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu
Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu
Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu
Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu
Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor Yakın arkadaşının tavsiyesini onu kaybettiği gün dinleyen Didem Soydan, Twitter hesabını kapattı Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi? Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı 8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu, anneleri bir an olsun başlarından ayrılmadı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı
Kısıtlamasız ilk cumarteside Kısıtlamasız ilk cumarteside "Kıymetini bilelim" diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı         
12:59
Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti         
12:40
Caner Erkin'in affedilmesi için Emre Belözoğlu harekete geçti Caner Erkin'in affedilmesi için Emre Belözoğlu harekete geçti         
12:22
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi         
09:49
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Hasta artışı var" dediği İstanbul'da vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti         
09:25
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz         
22:01
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda         
18:19
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 13:08:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Evinin damında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei