Son dakika: Evinin inşaatında çalışırken devrilen traktörün altında kalıp öldü - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yaptırdığı evin temelinde çalışan Yusuf Kaya, (45) kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yağışlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaptırdığı evin temelinde çalışan Yusuf Kaya'ın kullandığı traktör dolgu yapılan alandayken duvar yıkıldı. Kayan dolguyla birlikte traktör devrildi. Yusuf Kaya, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince traktörün altından çıkarılıp, ilk müdahalesi yapılan Yusuf Kaya, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.