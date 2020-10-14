Son dakika: Evinin önünde husumetlisince silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Son dakika: Evinin önünde husumetlisince silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
14.10.2020 21:19
Son dakika haberi: ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, husumetlisi Erdoğan K. tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Murat Cura (67), hayatını kaybetti.
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, husumetlisi Erdoğan K. tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Murat Cura (67), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çaycuma'ya bağlı Kayıkçılar köyünde meydana geldi. Murat Cura, evinden çıktığı sırada aralarında husumet bulunan Erdoğan K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Murat Cura, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Cura, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Erdoğan K. ise jandarma ekiplerince yakalandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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