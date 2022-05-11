Son dakika... Evinin yanında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika... Evinin yanında ölü bulundu

11.05.2022 15:07
Son dakika... Evinin yanında ölü bulundu

Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi evinin yanında eşi tarafından ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi evinin yanında eşi tarafından ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerpiçli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip Kocaboz (65), eşi ile birlikte fındık bahçesinde çalışmaya gitti. Yaşlı çift, bahçedeki işleri tamamlayıp eve geldi. Eşi yemek yapmak için eve girdi, Talip Kocaboz da odunları düzeltmek için dışarıda kaldı. Geçen zaman içinde eve gelmeyen eşini aramaya çıkan Firdevs Kocaboz, evinin yakınında onu hareketsiz halde buldu.

Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Talip Kocaboz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kocaboz'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Tekkeköy, Fındık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Evinin yanında ölü bulundu - Son Dakika


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