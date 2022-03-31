Evlat nöbetindeki aileler eylemlerinde kararlı - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki aileler eylemlerinde kararlı

31.03.2022 13:30
Evlat nöbetindeki aileler eylemlerinde kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 941. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 941. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 941. gününde de sürüyor.

23 yaşındayken Sakarya'da üniversite öğrencisi maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden anne Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi. Çağmar, "3 yıldır HDP il binası önünde evladımın yolunu gözleyerek mücadele veriyoruz. Anne ile babalar olarak hepimiz buradayız ve buradan asla gitmiyoruz. Bir çocuk dahi dağda olana kadar asla buradan gitmeyeceğiz" dedi

(Sedat Irmak-İHA)

Evlat nöbetindeki aileler eylemlerinde kararlı
Evlat nöbetindeki aileler eylemlerinde kararlı
Evlat nöbetindeki aileler eylemlerinde kararlı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki aileler eylemlerinde kararlı - Son Dakika


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