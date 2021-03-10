HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı - Son Dakika

HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı

10.03.2021 11:29
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı, System.String[]

Diyarbakır'dan gelen son dakika gelişmelerine göre terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların bulunması için HPP binası önündeki eylem, teröre lanet yürüyüşüne dönüştü. Bu dönüşüm eylemin 555'nci gününde yaşandı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 214 aile, HDP binası önündeki oturma eyleminin 555'inci gününde 'teröre lanet yürüyüşü' düzenledi. 'Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP' sloganlarıyla yapılan yürüyüşün ardından konuşan annelerden Gülsen Ölmez, "HDP sırtını PKK'ya yaslamıştır. HDP'ye destek verenler, suça ortaklık etmektedir" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eyleminde 555'inci güne girildi. Evlat nöbetindeki aileler, Bağlar ilçesi Turgut Özel Bulvarı'nda, ellerinde Türk bayrakları ve 'Yeter artık dönün evinize', 'PKK ya çökecek ya çökecek', 'Evlat nöbeti 555'inci gün' yazılı dövizlerle eylem yaptıkları il binasından 'teröre lanet yürüyüşü' düzenledi.

Yürüyüşün ardından aileler adına açıklama yapan, 2014'te Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisiyken 20 yaşında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Burak Ölmez'in Ardahan'dan gelen annesi Gülsen Ölmez, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı olduklarını söyledi. Ölmez, "555 gündür HDP binası önünde oturuyoruz. Kazanacağız. 24 anne bu sayede evladına kavuştu. 555 gündür bizi görmezden gelenler ve sesimizi duymayanlar var. Bize sırtını döneneler var. 555 gündür bizi yok sayanlar ve davrananlara rağmen HDP'yi savunanlar ile kollayanlar var. HDP ile ittifak edenler var. 555 gündür bizi duymayanlara tekrar sesleniyoruz; bizim çocuklarımız kandırıldıysa sebebi HDP'dir. HDP sırtını PKK'ya yaslamıştır. HDP'ye destek verenler suça ortaklık etmektedir. PKK ve işbirlikçilerini kınıyoruz. Burada, Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da evlatları için nöbet tutan ve teröre lanet eden, PKK'ya 'artık yeter' diyen annelere selamlarımızı gönderiyoruz. Vicdan nöbetimize 555 gündür destek verenlere teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki 'teröre son darbeyi biz anneler vuracağız'. Bölücüleri de bine böleceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,


HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı
HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP binası önünden teröre lanet yürüyüşü başladı - Son Dakika


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