Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum - Son Dakika

Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum

02.12.2020 15:29
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum, System.String[]

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 457'nci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 457'nci günde de sürüyor. Usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (20) için eylem yapan Cennet Kabaklı, "HDP de bu işin içerisindedir. Ben oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'OĞLUMU HDP'DEN DE PKK'DAN DA İSTİYORUM'2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil için oturma eylemini sürdüren Cennet Kabaklı, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak,  "Oğlum acemi birliğinden sonra Ağrı Doğubeyazıt'a giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde er Müslüm Altıntaş ile otobüsten silah zoruyla indirilerek götürüldü. Videolarını internete atıyorlardı. Son 3 yıldan beridir atmıyorlar. Oğlumu göremiyor, sesini duyamıyorum. Onu çok özledim. Benim oğlumu HDP aldı ve PKK'ya verdi. HDP de bu işin içerisindedir. Ben oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum. Benim evladımı geri versinler. Bunlarda hiç Allah korkusu, merhamet yok. Bunlar herhalde hiç anne-baba değiller. Eğer olsalardı, bizim evlatlarımızı kaçırmazlardı. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Eğer radyo kanallarında oğluma dinlettiriyorlarsa, oğlum ben senin arkandayım. Ben senin için Diyarbakır'da HDP il binasının önündeyim. Sen yalnız değilsin. İnşallah devletimizin yardımıyla sen kurtulacaksın. 20 ailenin evladı geldi. Polisimizi, askerimizi, evlatlarımızı bırakırlar inşallah. Sen üzülme ben senin arkandayım. Sen gelmeden ben bu çadırdan gitmeyeceğim" diye konuştu.

Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum - Son Dakika


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