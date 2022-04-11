Son dakika! Evlat nöbetindeki anneden kızına: O silahı at, eline kalem al (2) - Son Dakika

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAYAN, AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Diyarbakır'a gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, beraberinde AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın ile birlikte, HDP önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek konuşan Sayan, "Bir yakınımın vefatı nedeniyle Diyarbakır'dayım ama buraya gelip de Diyarbakır annelerine uğramamak büyük bir vicdansızlıktır. 952 gündür bu anneler burada evlatlarını PKK terör örgütünden bekliyorlar, vasıta olan HDP'den bekliyorlar. Ben de Kürt'üm. Bu bir Kürt meselesi değildir. Bu Kürtleri koruma meselesi değildir. Bu terör örgütü, Kürtleri başka ülkelerin kiralık askeri yapmak için uğraşıyorlar, 45 yıldır adeta Kürtlere soykırım uyguluyorlar. Bu süre içinde cezaevlerine giren, dağlara kaçırılan, dağlarda öldürülen Kürtleri sayarsak, bunların aile olduğunu hesaplarsak HDP, PKK 5 milyon Kürt'ün katili olmuştur. Biz Kürt çocuklarının beyaz önlük giyip doktor olmalarını isterken onlar beyaz kefen giyip mezara girmelerini istiyorlar. Biz Kürt çocuklarının siyah cübbe giyip avukat olmalarını isterken onlar Kürt çocuklarının siyah elbiseyle cezaevlerine girmelerini istiyor. Anneleri perişan etmişler, bütün yuvaları yıkmışlar. Bütün Kürtleri perişan etmişler, ülkeyi perişan etmişler. Bugün buradan bir kez daha sesleniyorum. Eğer derdiniz Kürt meselesiyse, Kürtlerle ilgili bir sorun ise eğer siz Kürtler için uğraşıyorsanız size açık bir teklifim vardır. Eğer siz vatanın tekliğinden, bayrağın tekliğinden, devletin tekliğinden, milletin tekliğinden şüphe duymuyorsanız, bu gibi şeyler sizin için sorun değilse Kürtler için ne eksik varsa söyleyin. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza götüreceğiz ve bir ay içerisinde bu sorunu çözeceğiz. 19 Mayıs'ta bütün gençleri Diyarbakır'a davet ediyorum. Biz 19 Mayıs'ta Diyarbakır annelerinin huzurunda olacağız" dedi.