Evlat nöbetindeki baba Ağrılı Salih Gökçe, eyleminde kararlılık vurgusu yaptı - Son Dakika

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Evlat nöbetindeki baba Ağrılı Salih Gökçe, eyleminde kararlılık vurgusu yaptı

Baba Salih Gökçe:

"HDP ve PKK benim oğlumu getirsin, ben oğlumun dirisini ya da ölüsünü istiyorum"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 534'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi PKK vahşetine rağmen 534'üncü gününde devam ediyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çiftçilik yapan Salih Gökçe'nin 20 yaşındaki oğlu Ömer, 2015 yılında İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kandırılarak Suriye'ye götürülürken, 6 yıldır evladından haber almayarak 534 gündür evlat nöbetini sürdürüyor. PKK'ya ateş püsküren baba Gökçe, "PKK ve HDP yine iç yüzünü bizlere gösterdi. 13 vatan evladını kalleşçe katletti. Ben oğlumun dirisini de ölüsünü de PKK'dan alamadan asla ama asla buradan gitmem. Ben eylemimde kararlıyım ve oğlum kanını bile onlarda bırakmam. ya oğlumu bana geri gönderecekler yada ben buradan asla gitmem" dedi.

Oğluna çağrıda bulunan baba Gökçe, "Oğlum beni görüyor ve izliyorsa kaçıp teslim olmasını istiyorum. O kalleşlerin yanında kalmasın gelip devletin şefkatli kollarına teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.