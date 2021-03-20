Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi

20.03.2021 11:47
Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi, System.String[]

BURSA'da evinde çıkan yangını görünce 3 çocuğunu içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi.

BURSA'da evinde çıkan yangını görünce 3 çocuğunu içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi. Anne, çocuklarının komşular tarafından evden çıkarılıp, bölgeden uzaklaştırıldığını öğrenince sakinleşti.

Mustafakemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi Tuna Sokak üzerindeki Terzioğlu Apartmanı'nın giriş katında dün saat 19.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, alışverişte olan Sevgi A., komşularının telefonu üzerine koşarak evine geldi. 9,10 ve 14 yaşlarındaki çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirerek, eve girmeye çalıştı. Güçlükle engellenen anne, çocuklarının komşular tarafından dışarıya çıkarıldığını ve bölgeden uzaklaştırıldığını öğrenince derin nefes aldı.

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü;

-Yangın anları

-Söndürme çalışmaları-Annenin tepkileri

Haber-Kamera:  Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),


Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi
Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi

Mustafakemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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