Son dakika: Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi - Son Dakika

Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi

AĞRI - Ağrı'da 2 katlı bir evde elektrik sobasından kaynaklı çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Ağrı merkezde bulunan 2 katlı bir evde elektrik sobasından kaynaklı yangın çıkmıştı. Çıkan yangında hayatını kaybeden baba Özgür Murat ile kızı Esmanur Murat ve oğlu Berat Murat'ın cenazeleri Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ve 2 çocuğunun cenazeleri Ağrı merkeze bağlı Baloluk Köyü'ne getirildi. Köyün camisinde kılınan cenaze namazının ardından Baba Özgür Murat, kızı Esmanur Murat ve oğlu Berat Murat'ın cenazeleri yakınları tarafından dualar eşliğinde defnedildi.