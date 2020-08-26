Son dakika! Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüp, otomobillerini alan zanlı yakalandı (2) - Son Dakika

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırklareli Vize ilçesinde dün gece yarısı, hırsızlık yapmak için girdiği evde, emekli öğretmen çift Aykut Küçükesin ve Vesile Küçükesin'i bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Caner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Caner Y.,'nin adliyedeki sorgusu sürerken, öldürülen çiftin Gazi Mahallesi'ndeki yaşadığı eve sevenleri akın etti. Toplanan kalabalık, öldürülen emekli öğretmen çift için gözyaşı dökerken polis, evin kapısını mühürleyerek etrafına şerit çekti.