Son Dakika | Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu - Son Dakika
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Son Dakika | Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu

11.05.2022 19:18
Son Dakika | Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu

Son dakika haberine göre Buldan ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde banyo içerisinde ölü olarak bulundu.

Buldan ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde banyo içerisinde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz yıl saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Hatice Çaltı'nın ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, Buldan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Hatice Çaltı, evindeki banyo küveti içerisinde ölü bulundu. Yakınları tarafından ölü bulunan Çaltı'nın hamile olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemenin ardından Çaltı'nın cansız bedeni Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çaltı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Hatice Çaltı'nın 2021 yılı Ağustos ayında işe gittiği sırada saldırıya uğradığı öğrenildi. - DENİZLİ

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5 aylık ikizlere hamile kadın banyoda ölü bulundu 5 aylık ikizlere hamile kadın banyoda ölü bulundu

Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu - Son Dakika


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