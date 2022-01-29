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Son Dakika | EYMEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HALA OLAYDAN SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM - Son Dakika

Son Dakika | EYMEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HALA OLAYDAN SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM

29.01.2022 13:10

Son dakika haberlerine göre İZMİR'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin Akça'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi.

İZMİR'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin Akça'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi. İlk duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılmayan, bu duruşmada ise salonda hazır bulunan tutuksuz sanık Zerrin Akça, Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm, intihara teşebbüs ettim. Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum dedi. Ardından söz alan Eymen'in babası Adem Kara ise sanık Akça'nın duygu sömürüsü yaptığını söyledi.

Kaza, 1 Ağustos 2021 tarihinde, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasına sağlık sorunları nedeniyle katılmayan Akça, bu duruşmada salonda hazır bulundu. Duruşmaya, Akça'nın yanı sıra Eymen'in babası Adem Kara ve avukatı Başak Atalay da katıldı.

'ARABAYA GÖTÜRDÜM AMA ARABA ÇALIŞMADI'

Hakim ilk olarak Zerrin Akça'ya söz verdi. Olay gününü anlatan Akça, Yeğenimi olay tarihinde babası Adem Kara, anneannesinden alıp yanıma getirmişti, Eymen ile birlikte vakit geçirecektik. Eymen'in halasıyım ancak onu evladım gibi sevdim. Kendimi annesi gibi hissediyordum ve hayatımı Eymen'e adadım. O gün köpek almak için dışarı çıkacaktık. Beraber araca bindik. Eymen benim yanımdayken boynuma sarılır, öper ve şakalar yapardı. Varlığını hep hissettirirdi. Bir an araçta sessizlik oldu. Bu sırada aracın aynasından baktığımda Eymen'i yerde yatar vaziyette gördüm. Hemen yanına koştum. İlk olarak şaka yapıyor diye düşündüm. Yanına gittiğimde kulağından kan geldiğini gördüm ve panikledim. Bağırdım ama otoparkta kimse yoktu. Eymen'i kucağıma alarak araca taşıdım. Ancak araba bir türlü çalışmadı. Göstergede anahtar işareti yanıyordu. Ben de Eymen'i kucağıma alarak asansöre taşıdım dedi.

'NE CEZA VERİRSENİZ VERİN, BEN ZATEN YAŞAMIYORUM'

Araçta arıza olduğunu söyleyen Zerrin Akça, Asansörden çıktığımda doktor olduğunu söyleyen biri yardımcı oldu. Eymen'in yere düşüp kafasını çarptığını zannediyordum. Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm, intihara teşebbüs ettim. Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum. Araca bindiğimizde Eymen arkada oturuyordu. Aracın kapılarını kilitleyip kilitlemediğimi hatırlamıyorum. Nasıl indiğini fark etmedim. Araçta elektrik tesisatıyla ilgili arıza vardı ifadelerini kullandı.

'DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR'

Akça'nın ardından söz alan Eymen'in babası Adem Kara ise sanığın duygu sömürüsü yaptığını savundu. Kara, Zerrin savunma yaparken tamamen duygu sömürüsü yapmaktadır. Çocuklar karne aldığında ben çocuğumun toprağına sarıldım. O ise kahkahalar atıyordu. Olaydan sonra Türkiye'yi dolaştı. Eymen, Zerrin'in yanında kalmıyordu. Havuza girmek için o gün yanındaydı. Zerrin'in aracını tamir ettirdim ve kendisine teslim ettim. Eymen'i araçtan kendisi indirmiştir dedi.

'İHMALLER ZİNCİRİ VAR'

Kara'nın avukatı Başak Atalay ise olayda ihmaller zinciri olduğunu söyledi. Atalay, Kamera kayıtlarıyla oynandığını düşünüyoruz. Kamera kayıtlarının rezidans yönetiminden yeniden istenmesini talep ediyoruz. Ayrıca araçta arıza olup olmadığına dair yetkili servise götürülerek aracın arızası olup olmadığı hususunun araştırılmasını talep ediyoruz. Olayda ihmaller zinciri vardır diye konuştu.

OLAY MAHALLİNDE KEŞİF YAPILACAK

Duruşmada, tanıklara da söz verildi. Olaya karışan aracın tamiratı ile ilgilendiklerini söyleyen E.K., Zerrin Akça olaydan sonra kendi aracını bir daha görmek istemediği için galeriye vermiş. Ekspertiz tarafından gönderilen mesajı 20 Eylül'de bana gönderdi. Mesajda araçta arızaların giderildikten sonra satılabileceği belirtiliyordu. Sanayide tamiratıyla ilgilendik. Araçta kapı kilit sisteminde ve vites kolunda arıza vardı. Bu arıza aracın sürüş kısmıyla ilgilidir. Arıza giderilmezse araç hareket etmez, daha önce buradaki parça değiştirilerek arıza giderilmişti dedi.

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Hakim, yeni tanıkların dinlenmesine ve olay mahallinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 28 Mart 2022'ye erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Tolga TAHÇI İZMİR, (DHA)

Son Dakika | EYMEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HALA OLAYDAN SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM
Son Dakika | EYMEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HALA OLAYDAN SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM
Son Dakika | EYMEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HALA OLAYDAN SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM

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Adem Kara, Tragger, Köpek, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | EYMEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HALA OLAYDAN SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | EYMEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HALA OLAYDAN SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM - Son Dakika
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