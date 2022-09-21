Olay, dün akşam, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka oynamaya giden Eymen K., salıncakta sallanırken, parmağında hissettiği acıyla ağlamaya başladı. Yanına koşan yakınları, Eymen'in sol el serçe parmağının koptuğunu fark etti. Çocuk , acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, Eymen'in eline pansuman yaparken, kopan parmak ise buz kalıbına konularak, ambulansla hastaneye götürüldü. Eymen'in kopan parmağı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 'nde yapılan ameliyatla yerine dikildi. Ortopedi servisinde tedavisi süren Eymen K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Eymen'in salıncakta kopan parmağı, buz kalıbında götürüldüğü hastanede dikildi - Son Dakika

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