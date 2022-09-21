Son Dakika | Eymen'in salıncakta kopan parmağı, buz kalıbında götürüldüğü hastanede dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Eymen'in salıncakta kopan parmağı, buz kalıbında götürüldüğü hastanede dikildi

21.09.2022 11:11
Son Dakika | Eymen'in salıncakta kopan parmağı, buz kalıbında götürüldüğü hastanede dikildi

Son dakika habere göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkta salıncakta sallanan Eymen K.'nin (11) serçe parmağı, zincire sıkışarak koptu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkta salıncakta sallanan Eymen K.'nin (11) serçe parmağı, zincire sıkışarak koptu. Eymen K.'nin buz kalıbına konulan parmağı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyonla yerine dikildi.

Olay, dün akşam, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka oynamaya giden Eymen K., salıncakta sallanırken, parmağında hissettiği acıyla ağlamaya başladı. Yanına koşan yakınları, Eymen'in sol el serçe parmağının koptuğunu fark etti. Çocuk, acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, Eymen'in eline pansuman yaparken, kopan parmak ise buz kalıbına konularak, ambulansla hastaneye götürüldü. Eymen'in kopan parmağı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla yerine dikildi. Ortopedi servisinde tedavisi süren Eymen K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


YORUMLAR
500
Bursa'da vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi Bursa'da vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi Son dakika haberi | Almanya'dan gelen gurbetçinin evinde yakaladığı şüpheli tutuklandı, kız arkadaşı serbest Son dakika haberi | Almanya'dan gelen gurbetçinin evinde yakaladığı şüpheli tutuklandı, kız arkadaşı serbest Yüksek verim için 'kimyasal değil hayvansal gübre kullanın' tavsiyesi Yüksek verim için 'kimyasal değil hayvansal gübre kullanın' tavsiyesi
Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eymen'in salıncakta kopan parmağı, buz kalıbında götürüldüğü hastanede dikildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:20:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Eymen'in salıncakta kopan parmağı, buz kalıbında götürüldüğü hastanede dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement