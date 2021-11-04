Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde çocuklara özel kitap fuarı düzenlenecek.

Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü temasıyla gerçekleştirilecek "Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı"nın açılışı yarın saat 11.00'de yapılacak.

Çocuk kitaplarıyla tanınan usta yazar Mustafa Ruhi Şirin'in onur konuğu olacağı organizasyona, 69 yayınevi ve 56 yazar katılacak.

Okur-yazar buluşması, imza günü ve konferans gibi pek çok etkinliğin de düzenleneceği fuar 14 Kasım'a kadar sürecek.