Eyüpsultan'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alibeyköy baraj yolunda ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.
Arkadan gelen hafif ticari aracın bu araca çarpması sonucu aynı yönde ilerleyen 7 araç da birbirlerine vurdu.
Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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