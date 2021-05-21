Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuyla bir kamyonetin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.
Hasdal Kemerburgaz Yolu'ndan İstanbul Havalimanı istikametinde giden 34 YN 1264 plakalı hafriyat kamyonu, önünde bulunan 34 BUA 717 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 aracın devrildiği, kamyonda taşınan molozların da yola savrulduğu kazada 2 sürücü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Belediye ekiplerince yoldaki moloz temizlenirken trafik tek şeritten kontrollü devam etti. İstanbul Havalimanı yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Görgü tanıklarından Mert Berber, hafriyat kamyonunun orta şeritte kamyonete arkadan vurduğunu ve araçların devrildiğini söyledi.
Kaynak: AA
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