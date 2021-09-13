Eyüpsultan'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Eyüpsultan'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da 2 katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da 2 katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Mahallesi Esenevler Sokak'ta 2 katlı müstakil evin ikinci katında çamaşır makinesinin elektrik tesisatında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek evin çatı katına da sirayet etti. Yangını fark eden ev sakinleri, binayı boşalttı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

Son Dakika

Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar

35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı

Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var

Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı

Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz

Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış

Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak