Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da kafedekilere silahlı saldırı-1 - Son Dakika

Soner HASIRCIOĞLU/ EYÜPSULTAN'da tadilatta olan kafe içinde bulunan kişilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bulunan ve tadilatta olduğu öğrenilen kafeye akşam saatlerinde gelen kişi ya da kişiler içeridekilere ateş açtı. Silahlı saldırıda içeride bulunan 3 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.