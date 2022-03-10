Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı

10.03.2022 15:05

Eyüpsultan'da korkutan yangın.

Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı

İSTANBUL Eyüpsultan'da bir gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ön taraftaki futbol sahasına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin yükseldiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki gecekondunun yan tarafında bulunan kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekonduya ve ön tarafta bulunan futbol sahasına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Gecekonduda ve futbol sahasının bir kısmında hasar meydana geldi. Yangın esnasında yükselen alevler ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı
Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı
Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı
Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı

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Eyüpsultan, İtfaiye, Futbol, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da korkutan yangın... Gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın futbol sahasına sıçradı - Son Dakika


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