Son dakika haberi! Eyüpsultan'da silahlı saldırı kamerada: Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Eyüpsultan'da silahlı saldırı kamerada: Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı

17.10.2022 12:58

Son dakika 3. sayfa haberi... Eyüpsultan'da silahlı saldırı kamerada: Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı Eyüpsultan'da kiraladıkları otomobile sahte plaka takarak husumetlilerine kurşun yağdıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da silahlı saldırı kamerada: Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da kiraladıkları otomobile sahte plaka takarak husumetlilerine kurşun yağdıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alına şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdığı o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 28 Eylül'de Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bir sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. isimli şahıs sokak üzerinde yürüdüğü esnada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahla açılan ateş sonucu S.Y., bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Y., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen silahlı saldırı sonrası inceleme başlatan polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler şüpheli otomobilin peşine düştü. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler otomobil üzerinde bulunan plakanın sahte olduğunu tespit etti. Yapılan detaylı incelemelerin ardından aracın gerçek plakası öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği günden bir gün önce kiralandığı öğrenilen otomobil Sulgangazi'de takibe alındı. Polis ekipleri tarafından otomobile bineceği esnada yakalanan H.C.B., ve E.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler E.Ç., ve H.C.B. adliyeye sevk edildi. H.C.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ç. adli kontrol şartı uygulandı.

Öte yandan olayı gerçekleştiren E.Ç., ve H.C.B.'nin S.Y. ile aralarında geçmişten kalan bir husumet olduğu ve bu nedenden dolayı silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olayın gerçekleştiği anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde S.Y., sokak üzerinde yürüdüğü esnada içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobil içerisinden silahla ateş açıldı. Daha sonra da S.Y.,'nin koşarak oradan uzaklaştığı, sonrasında da otomobilin oradan uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Eyüpsultan'da silahlı saldırı kamerada: Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı - Son Dakika

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