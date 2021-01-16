Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın; İçeride kalan hayvanlarını gözyaşları içinde bekledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın; İçeride kalan hayvanlarını gözyaşları içinde bekledi

16.01.2021 10:53
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın; İçeride kalan hayvanlarını gözyaşları içinde bekledi

Son dakika haberi: EYÜPSULTAN'da 2 katlı binanın alt katında yangın çıktı.

EYÜPSULTAN'da 2 katlı binanın alt katında yangın çıktı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında üst katta oturan bir kadın içeride kalan hayvanlarının binadan çıkarılmasını gözyaşları içinde bekledi.

Alibeyköy Mahallesi, Teksen Sokak'ta bulunan iki katlı binanın alt katında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek tüm odayı sardı. Bu sırada aralarında bebeklerin de olduğu bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak tedavi altına alındı. Binadan çıkan bir bebekte yine kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BEKLEDİ

Bu sırada binanın üst katında oturan ve hayvanlarını dışarı çıkaramayan bir kadın büyük korku yaşadı. Bina sakini kadın gözyaşları içinde kedi ve köpeklerinin dışarı çıkarılmasını bekledi. Kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. 2 kedi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılırken, bir kedi ve bir köpekte vatandaşlar tarafından binadan çıkarıldı. Köpeğini gören kadın büyük sevinç yaşadı.  Gözyaşları içinde  hayvanlarını bekleyen kadın " Hangileri çıktı bilmiyorum.  Köpeğim var kedilerim de var. Yangın alt kattan çıktı. Yaralanan var mı aşağıda kim var kim yok hiç haberim yok" diye konuştu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın; İçeride kalan hayvanlarını gözyaşları içinde bekledi - Son Dakika

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