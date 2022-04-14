Son dakika... EZGİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ BEN DEĞİL, ONLAR BANA ÇARPTI - Son Dakika
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Son dakika... EZGİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ BEN DEĞİL, ONLAR BANA ÇARPTI

14.04.2022 15:46

Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, skuter ile yolun karşısına geçmeye çalışan lise son sınıf öğrencisi iki arkadaşa çarpıp Ezgi Alya Yiğit'in (17) ölümüne, Şimal Toprak'ın (17) da yaralanmasına neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Osman S. (17) ifadesinde suçsuz olduğunu savunup, Ben değil, onlar bana çarptı dedi.

GAZİANTEP'te, skuter ile yolun karşısına geçmeye çalışan lise son sınıf öğrencisi iki arkadaşa çarpıp Ezgi Alya Yiğit'in (17) ölümüne, Şimal Toprak'ın (17) da yaralanmasına neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Osman S. (17) ifadesinde suçsuz olduğunu savunup, Ben değil, onlar bana çarptı dedi.

Batıkent Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı skutere binip, evlerine gitmek için yola çıktı. Ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarptı. Savrulan Yiğit ve Toprak yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ezgi Alya Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S.?yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Osman S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

'DURUP, YARDIM ETTİM, KAÇMADIM'

Osman S., savcılık sorgusunda, suçsuz olduğunu öne sürdü. Olayı emniyette de anlattığını, herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadığını olay günü dershaneye gittiğini belirten Osman S., ifadesinde şöyle dedi Olay günü herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadım. Herhangi bir hastalığım ve buna bağlı olarak kullandığım bir ilaç da yok. Olay günü akşam saatleriydi. Hava karanlıktı saat 19.45-19.50 sularıydı. Benim görüş mesafem iyiydi, yol aydınlıktı. Yaklaşık 50- 60 kilometre hızla gidiyordum. Dershaneye yetişmeye çalışıyordum, ancak bir anda skuterle tali yoldan ana yola önüme çıkıp bana çarptılar. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum. Bu arada, sınıf arkadaşları ve akrabaları taziye evine gelerek Ezgi Alya Yiğit'in ailesine başsağlığı dileklerini iletiyor.

Son dakika... EZGİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ BEN DEĞİL, ONLAR BANA ÇARPTI
Son dakika... EZGİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ BEN DEĞİL, ONLAR BANA ÇARPTI
Son dakika... EZGİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ BEN DEĞİL, ONLAR BANA ÇARPTI

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Uyuşturucu, Otomobil, Alkol, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... EZGİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ BEN DEĞİL, ONLAR BANA ÇARPTI - Son Dakika


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