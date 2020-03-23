Son dakika: F.Bahçe'den Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak için mesaj - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika: F.Bahçe'den Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak için mesaj - Son Dakika Spor

Son dakika: F.Bahçe'den Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak için mesaj

14 dakika önce

Fenerbahçe'nin Galatasaray 2. Başkanı Albayrak için paylaştığı mesaj şu şekilde: Galatasaray Kulübü 2.

Son dakika: F.Bahçe'den Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak için mesaj, System.String[]

Fenerbahçe'nin Galatasaray 2. Başkanı Albayrak için paylaştığı mesaj şu şekilde:

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz.

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08 

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