Son dakika: F.Bahçe'den Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak için mesaj

Fenerbahçe'nin Galatasaray 2. Başkanı Albayrak için paylaştığı mesaj şu şekilde: Galatasaray Kulübü 2.

Fenerbahçe'nin Galatasaray 2. Başkanı Albayrak için paylaştığı mesaj şu şekilde: Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak ve eşi için 'geçmiş olsun' mesajı

Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak

Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti