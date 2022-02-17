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Son dakika! FABRİKA SAHASINDA TRENİN ÇARPTIĞI İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika! FABRİKA SAHASINDA TRENİN ÇARPTIĞI İŞÇİ ÖLDÜ

17.02.2022 14:02

Son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında yük taşımada kullanılan trenin çarpması sonucu Doğukan Akyiğit (22), hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında yük taşımada kullanılan trenin çarpması sonucu Doğukan Akyiğit (22), hayatını kaybetti. Akyiğit'in kısa bir süre önce fabrikada çalışmaya başladığı belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli'deki demir çelik fabrikasında meydana geldi. Kısa bir süre önce işe çalışmaya başlayan Doğukan Akyiğit, fabrika sahasında yük taşımada kullanılan trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı. Daha sonra Akyiğit'in cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! FABRİKA SAHASINDA TRENİN ÇARPTIĞI İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika! FABRİKA SAHASINDA TRENİN ÇARPTIĞI İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika! FABRİKA SAHASINDA TRENİN ÇARPTIĞI İŞÇİ ÖLDÜ

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Fabrika, Doğukan, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! FABRİKA SAHASINDA TRENİN ÇARPTIĞI İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! FABRİKA SAHASINDA TRENİN ÇARPTIĞI İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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