Fabrikada çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Fabrikada çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

30.03.2022 14:00
Fabrikada çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan fabrikada 19 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan fabrikada 19 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Büyükesence Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, 19 işçi kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Orkun Kaya/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fabrikada çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika


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