Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu

14.03.2022 17:43
Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu

Son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, fabrikada döküm yapılırken parlama meydana geldi, ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 işçi, hastanede tedaviye alındı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, fabrikada döküm yapılırken parlama meydana geldi, ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 işçi, hastanede tedaviye alındı.

Çayırova'da, Akse Mahallesi 538'inci Sokak'ta bulunan fabrikada, öğle saatlerinde döküm yapıldığı sırada parlama meydana geldi. 3 işçinin ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşurken, diğer işçiler müdahale etmeye çalıştı. İhbarla fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler B.E., İ.Ç. ve A.A., sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise fabrikada inceleme başlattı.


Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu
Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu
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İtfaiye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu - Son Dakika


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