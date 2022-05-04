Son dakika: Fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika: Fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

04.05.2022 11:54

Son dakika haberine göre Fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da geçtiğimiz gün kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın ve patlamanın kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıkarken, bir kişinin yangın çıkarması ve patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

KONYA - Konya'da geçtiğimiz gün kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın ve patlamanın kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıkarken, bir kişinin yangın çıkarması ve patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, 29 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi 416. Sokakta bulunan kozmetik ürünleri fabrikasında çıktı. Yangın sırasında patlama da meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama sonucu fabrikadan bazı parçaların yan fabrikanın bahçesine düştüğü görüldü.

Kundaklama ve patlama anı güvenlik kamerasında

Yangın sonrası iş yerinde ve çevresinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, kafasında kask ile bir kişinin tellerden atlayarak fabrikaya geldiği ve içeride alkol tankının bulunduğu bölgeye yanıcı madde dökerek ateşe verip kaçtığı görülüyor. Kamera görüntülerinde yangın devam ederken, fabrikada patlama meydana geliyor ve etraf savaş alanına dönüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika: Fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
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Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes! Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes! İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İtfaiye, Patlama, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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