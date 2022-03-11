Son dakika: Facebook, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek - Son Dakika
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Son dakika: Facebook, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek

11.03.2022 04:14
Son dakika: Facebook, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek

Son dakika haberleri... Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.

Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.

Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.

Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.

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Facebook, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Facebook, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek - Son Dakika


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