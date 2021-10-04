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Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü - Son Dakika

Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

04.10.2021 18:56

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dün 18.41'den sonra saatlerce erişilemedi. Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. WhatsApp ve Instagram'ın da sahibi olan Facebook'un Sınır Geçit Protokolü'nde yapılan yeni bir ayar sebebiyle çöktüğü tahmin ediliyor.

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a dün 18.41'den sonra saatlerce erişilemedi. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler. Saatlerdir süren erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

"İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

FACEBOOK: KISA SÜREDE NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.

Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook'un sınır geçit protokolünde yapılan yeni bir ayar sebebiyle çöktüğü tahmin ediliyor. Şirketin yeni bir güncellemeyi yayına aldığı bunun hemen ardından bütün sistemlerin patladığı fikri hakim. Sorunun nedeni henüz tespit edilemezken, bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' ifade etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, siber güvenlik uzmanı Kevin Beaumont, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu çok büyük bir konfigürasyon hatasına benziyor, Facebook şu sıralar esasen internette yok" ifadelerini kullandı.

SINIR GEÇİT PROTOKOLÜ NEDİR?

İnternet üzerindeki kararların ana makinelere gönderilmesi işlemine izin veren modele Sınır Geçit Protokolü (BGP) denir. Yani bu protokolle sistemleriniz internete bağlanır. Ağla etkileşim halinde olur. Eğer bu protokol çalışmazsa dışarıyla etkileşim kesilir. Yani Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus'un dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda.

FACEBOOK CEO'SUNUN SERVETİ ERİDİ

Yaşanan erişim sorunu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel servetine de olumsuz şekilde yansıdı. Kesinti Zuckerberg'in servetini yaklaşık 3 saatte 6.7 milyar dolar eritti.

ÇALIŞANLARIN GİRİŞ KARTLARI DA ÇALIŞMADI

Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi. Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.

Ayrıca, şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı.

BAKANLIK: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
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Son Dakika Teknoloji Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü - Son Dakika


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