Bartın'da 2 otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı - Son Dakika

Bartın'da 2 otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı

Faciadan dönülen anlar araç kamerasına yansıdı

BARTIN - Bartın'da seyir halinde iken karşı şeride geçen ve 2 otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulan otomobil takla atarak durabildi. O anlar saniye saniye araç güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Perşembe beldesinden Bartın'ın Kozcağız istikametine seyir halinde olan bir otomobil şerit ihlali yaparak ilerlerken bu sırada Kozcağız'dan Perşembe istikametine ilerleyen 2 otomobille kafa kafaya çarpışmaktan diğer sürücülerin dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Beyaz renkli Tofaş marka otomobili fark eden sürücüler son anda direksiyon kırıp kafa kafaya çarpışmaktan kurtuldular. Bu sırada direksiyon hakimiyetini yitiren Tofaş marka otomobil iki araca sürterek geçtikten sonra takla atarak durabildi.

O anlarsa bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.