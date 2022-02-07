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Son Dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il - Son Dakika

Son Dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il

07.02.2022 11:17
Son Dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22-28 Ocak tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı. Bu iller; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu.

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il - Son Dakika
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