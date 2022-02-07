Son Dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
07.02.2022 11:17
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22-28 Ocak tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı. Bu iller; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu.
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7.02.2022 11:27:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il - Son Dakika