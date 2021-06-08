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Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

08.06.2021 17:12

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 29 Mayıs-4 Haziran arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de ise 41,23 oldu. Geçen haftanın verileri değerlendirildiğinde, 100 binin üzerinde 11 il bulunurken bu hafta; Bolu, Kars, Gümüşhane ve Kütahya olarak yalnızca 4 ilimiz 100 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 29 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23. Vaka sayısı en çok artış gösteren illerimiz Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara oldu. Bu kapsamda 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu'da 110,55, Kars'ta 105,45, Gümüşhane 103,86, Kütahya'da 101,55 ve Ankara'da 99,50 oldu. Geçen hafta 11 il yüz binin üzerindeyken, bu hafta 100 binin üzerindeki şehir sayısı 4 olarak belirlendi.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

EGE VE AKDENİZ'DE SEVİNDİREN GELİŞME

İzmir'in haftalık vaka artış hızı 41,23 olurken, vaka artış hızı Aydın'da 18,84, Muğla'da 39,76, Manisa'da ise 45,62 oldu. Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya'nın vaka artış hızı 31,90 olarak kaydedilirken, Mersin 16,35, Hatay ise 7,95 vaka artışı ile artış hızı düşen illerimiz arasında yer aldı.

EN AZ ARTIŞ HATAY'DA

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Osmaniye ve Adana'da görüldü. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Hatay'da 7,95, Osmaniye'de 9,44, Adana'da 10,92 olarak kayıtlara geçti.

"BU GÜCE GÜVENİN"

Haritayı sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" sözlerine yer verdi.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN 5 İL

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli oldu. Bakan Koca, illere ait grafiği yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Gümüşhane, Haziran, Mayıs, İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı - Son Dakika


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