Son Dakika! Faizi yüzde 17,5'e yükselten Merkez Bankası'ndan açıklama: Vergi düzenlemeleri enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacak - Son Dakika
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Son Dakika! Faizi yüzde 17,5'e yükselten Merkez Bankası'ndan açıklama: Vergi düzenlemeleri enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacak

20.07.2023 14:41

Son dakika! Faizi yüzde 17,5'e yükselten Merkez Bankası'ndan açıklama: Vergi düzenlemeleri enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacak

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizinin yüzde 17,5'e çıkarılmasına karar verdiği belirtildi. Karar metninde ise geçen hafta yapılan vergi zamlarının enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacağına dikkat çekildi.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Merkez Bankası beklentilerin altında bir şekilde 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti. Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği vurgulanan PPK karar metninde "Açıklamanın devamında ise "Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir." denildi.

VERGİ, KDV VE ÖTV ZAMLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı. Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. Bunun yanı sıra yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Akaryakıta ise ÖTV zammı geldi.

YORUMLAR (2)
  • Nurettin Akyurek: Vergi düzeltmiyonuzki halkı...... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • selma doğru: Az oldu Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın belli olacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın belli olacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Faizi yüzde 17,5'e yükselten Merkez Bankası'ndan açıklama: Vergi düzenlemeleri enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacak - Son Dakika


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