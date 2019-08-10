Son dakika: Falcao'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray
'a transferini beklediğini dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, " Türkiye
'de oynanan futbol epey ilginç. Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olarak. En kısa zamanda transferi çözülmesini bekliyorum. Türkiye ve Arjantin
'de futbolun çok özel yeri var. Bu sporun tutkuyla yaşanması bizi de motive ediyor" dedi.
"HENÜZ BİTMEDİ" Avrupa
'da üst seviyede mücadele etmeye devam etmek istediğini dile getiren Falcao
, "Transferin henüz resmiyet kazanmadığını da vurgulayan Kolombiyalı yıldız, "İmzalar atılmadığı sürece bittidiyemeyiz. Şu anda işlerin dışında kalıyorum ve Monaco ile idmanlarıma devam ediyorum. Avrupa'da savaşmaya devam etmek istiyorum ve üst levelde kalmak amacındayım" ifadelerini kullandı.
PAZARTESİ İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
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ise Radamel Falcao
'nun Galatasaray'a transferinin son bulduğunu ve dünya yıldızı futbolcunun pazartesi günü İstanbul
'da olmasının beklendiğini duyurdu.
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